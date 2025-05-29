Ймовірно, Білий Дім вдарить по Росії руками Конгресу, аби Трамп міг і далі запевняти Путіна, що він тут ні до чого.

Дональд Трамп щиро розчарований небажанням Володимира Путіна закінчувати війну і вже серйозно розмірковує про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Співрозмовники видання кажуть, що американський президент досі сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією, тому досі уникає нових санкцій, які, на його погляд, стануть ескалацією напруженості у відносинах з Москвою. Але через непоступливість Кремля в питанні війни президент США почав замислюватися і над таким варіантом.

"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Він завжди зважує свої варіанти", — сказав неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.

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Американські чиновники вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає обмеження у банківському та енергетичному секторах. Зараз цей пакет чекає лише відмашки Трампа, зазначає Reuters.

Одним із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, є запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом законопроект про 500-відсоткове мито на імпорт до США товарів з тих країн, які купують російську нафту і газ. Перевагою саме цього варіанту є те, що ці санкції де-юре запровадить Конгрес США, і Трамп зможе сказати Путіну, що це було не його рішення, сказав один американський чиновник, безпосередньо обізнаний із цим питанням. Це, у свою чергу, може зберегти для Трампа "життєздатну лінію зв'язку" з Путіним.

За словами одного з американських чиновників, чиновники Білого дому провели розмови з республіканцями в Сенаті щодо змісту цього законопроекту.

Трамп і Росія: останні новини

Як писав УНІАН, останнім часом Трамп почав публічно висловлювати невдоволення російськими ударами по Україні. Зокрема його обурила кампанія масованих ракетно-дронових ударів, яких Росія завдавала кілька днів поспіль. Днями президент США навіть назвав російського диктатора "божевільним" - небачена критика з його вуст на адресу Путіна.

Деякі аналітики констатують, що Путін своєю кровожерливістю проти волі штовхає Трампа до "прозріння". Втім поки що реакції президента США залишаються суто словесними.

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