Дональд Трамп щиро розчарований небажанням Володимира Путіна закінчувати війну і вже серйозно розмірковує про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.
Співрозмовники видання кажуть, що американський президент досі сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією, тому досі уникає нових санкцій, які, на його погляд, стануть ескалацією напруженості у відносинах з Москвою. Але через непоступливість Кремля в питанні війни президент США почав замислюватися і над таким варіантом.
"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Він завжди зважує свої варіанти", — сказав неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.
Американські чиновники вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає обмеження у банківському та енергетичному секторах. Зараз цей пакет чекає лише відмашки Трампа, зазначає Reuters.
Одним із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, є запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом законопроект про 500-відсоткове мито на імпорт до США товарів з тих країн, які купують російську нафту і газ. Перевагою саме цього варіанту є те, що ці санкції де-юре запровадить Конгрес США, і Трамп зможе сказати Путіну, що це було не його рішення, сказав один американський чиновник, безпосередньо обізнаний із цим питанням. Це, у свою чергу, може зберегти для Трампа "життєздатну лінію зв'язку" з Путіним.
За словами одного з американських чиновників, чиновники Білого дому провели розмови з республіканцями в Сенаті щодо змісту цього законопроекту.
Трамп і Росія: останні новини
Як писав УНІАН, останнім часом Трамп почав публічно висловлювати невдоволення російськими ударами по Україні. Зокрема його обурила кампанія масованих ракетно-дронових ударів, яких Росія завдавала кілька днів поспіль. Днями президент США навіть назвав російського диктатора "божевільним" - небачена критика з його вуст на адресу Путіна.
Деякі аналітики констатують, що Путін своєю кровожерливістю проти волі штовхає Трампа до "прозріння". Втім поки що реакції президента США залишаються суто словесними.