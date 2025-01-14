Єврокомісія провела неформальні зустрічі з країнами ЄС, щоб обговорити деталі майбутнього пакету.

ЄС готує новий, 16-й пакет санкцій проти Росії. У ньому Європейська комісія має намір запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС. Зазначається, що новий санкційний пакет країни-члени Європейського Союзу сподіваються ухвалити у лютому – до третьої річниці повномасштабної війни РФ проти України.

За даними джерел агентства, у вівторок, 14 січня, Єврокомісія провела неформальні зустрічі з країнами ЄС, щоб обговорити деталі майбутнього пакету. Заборона буде вводитися поетапно, зазначив один зі співрозмовників.

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"У листі наприкінці минулого року 10 країн ЄС запропонували подальші санкції щодо торгівлі з Росією, включаючи виробництво таких металів, як алюміній. Наразі блок з 27 країн-членів заборонив алюмінієві вироби, включаючи дріт, труби та фольгу. Вони становлять менше 15% імпорту ЄС цього металу, який використовується в транспортній, пакувальній та будівельній галузях. Значно легший за сталь, алюміній зараз є найкращим металом для виготовлення широкого спектру деталей для електромобілів", – пояснюється в матеріалі.

Примітно, що у 2024 році США і Велика Британія заборонили імпорт вироблених у Росії металів. Проте у ЄС тоді відмовилися від аналогічного кроку, оскільки зустріли опір з боку деяких країн-членів блоку.

Після цієї новини еталонний алюміній на LME сягнув найвищого рівня майже за місяць – $2 602 за тонну. Проте вже до 17:15 за Гринвічем він знизився на 0,1% – до $2 576,50 за тонну.

Протягом останніх двох років імпорт російського первинного алюмінію до Європейського Союзу знизився – з січня по жовтень було імпортовано близько 6% від загального обсягу в 2,2 мільйона тонн, свідчать дані інформаційного провайдера Trade Data Monitor. При цьому у аналогічний період 2023 та 2022 років частка російського алюмінію становила 11% та 19% відповідно.

"Компанії ЄС і США можуть спровокувати гонку за альтернативні близькосхідні поставки, зокрема з Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну. За даними Міжнародного інституту алюмінію, у 2024 році регіон виробив майже 9% світових поставок", – додають автори.

Санкції проти РФ – інші новини

10 січня 2025 року США запровадили масштабні санкції проти Росії. Вони охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, що прямо чи опосередковано забезпечують фінансування російської військової машини.

Невдовзі після США про нові санкції проти РФ заявили і в Великій Британії. Лондон запровадив прямі санкції проти російських нафтових гігантів – компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

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