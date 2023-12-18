Однак належить зробити значно більше, ніж вже зроблено.

Країни Заходу, нарешті, почали серйозно блокувати поставки західних компонентів для виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed в Росії. Але зробити потрібно значно більше, повідомляє "Голос Америки".

Американські та українські дослідники вказали на те, що 6 грудня Міністерство торгівлі США включило 11 російських компаній до списку організацій, які мають отримувати дозвіл на купівлю "чутливих" товарів. Ці компанії пов'язані із заводом в російському місті Алабуга, де Росія збудувала власний завод для виробництва "Шахедів".

Девід Олбрайт, президент вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки, та Владислав Власюк, український дослідник санкцій, радник глави Офісу президента України, назвали це ознакою прогресу. Однак обидва переконані, що адміністрація Байдена повинна піти далі. Адміністрація не ввела санкції проти АТ "Алабуга", власника заводу, хоча кілька його імовірних дочірніх підприємств були внесені до санкційного переліку 6 грудня.

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Олбрайт сказав, що США повинні накласти санкції на АТ "Алабуга" та пов’язані з нею компанії, щоб перешкодити іноземним компаніям співпрацювати з ними. Експерт вважає такі рішення "давно назрілими".

За даними Олбрайта, більше половини електроніки, яка міститься в алабузькій версії Shahed 136, виготовлено американськими компаніями. Решта надходить від чотирьох європейських компаній – швейцарських TE Connectivity та U-blox, а також нідерландських NXP Semiconductors і STMicroelectronics.

Олбрайт стверджує, що уряди цих країн зацікавилися інформацією про те, що їхні компанії допомагають росіянам будувати безпілотники. Це підтверджує і Власюк.

"Ми постійно спілкуємося з урядом Нідерландів щодо санкцій, і вони були дуже корисними та проактивними. Щодо швейцарців, тут трохи складніше, але ми в контакті і вони в основному впроваджують санкції ЄС, що добре", – каже він.

Олбрайт і Власюк переконані, що західні виробники електроніки повинні зробити більше, щоб їхня продукція не потрапляла до росіян.

"Вони кажуть: "Ми нічого офіційно не постачаємо в Росію". Звичайно, не постачають. Тож я вважаю, що вони могли б посилити свої процедури комплаєнсу та "знай свого клієнта", — сказав Власюк.

Санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні ЄС остаточно затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. Серед основних моментів – заборона на імпорт російських алмазів та деяких інших товарів, розширення списку підсанкційних компаній, розширення заборонених до продажу Росії товарів, запровадження механізмів контролю за дотриманням нафтових санкцій.

Минулого тижня Велика Британія запровадила свій новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, заборонений експорт низки товарів, які несуть ризик військового чи промислового використання, а також найновіших предметів, які Україна знайшла на полі бою, включаючи частини машин та електроніку.

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