Санкції США спрямовані проти банків, які фінансують торгівлю товарами для війни Росії в Україні.

Санкції США проти банків, що фінансують торгівлю товарами для війни Росії в Україні, значно ускладнили переміщення грошей до Росії та з неї. Як пише Financial Times, виконавчий указ США, запроваджений наприкінці минулого року, змусив кредиторів відмовитися від російських контрагентів і уникати операцій у різних валютах.

"Обсяги торгівлі Москви з такими ключовими партнерами, як Туреччина і Китай, скоротилися в першому кварталі цього року після того, як США націлилися на міжнародні банки, що допомагають Росії купувати найважливіші товари для допомоги у військових діях", - пише видання.

За словами чиновників і фінансистів, для того щоб обійти обмеження, тепер потрібна зростаюча мережа посередників, що дає змогу уникнути перевірок з боку регулювальних органів, навіть якщо транзакції не мають жодного стосунку до російської військової машини, водночас збільшуються витрати на конвертацію валюти і комісійні.

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"З кожним місяцем це стає все важче і важче. В одному місяці це долари, в іншому - євро; протягом шести місяців ви, по суті, не зможете нічого зробити. Логічним завершенням усього цього стане перетворення Росії на Іран", - сказав один із високопоставлених російських інвесторів, маючи на увазі жорсткі фінансові санкції проти Тегерана.

Зазначається, що постанова США спрямована проти банків країн, які зафіксували різке зростання торгівлі з Росією після введення Заходом санкцій проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну.

Як зазначають чиновники та експерти, тепер банки побоюються наслідків з боку США, які можуть відстежити будь-яку транзакцію в доларах і завдати шкоди кредиторам, викресливши їх із доларової фінансової системи.

Способи РФ для обходу санкцій

За словами Матіса Мяекера, глави естонського підрозділу фінансової розвідки, російські організації та їхні контрагенти додають дедалі більше операцій, що розділяють покупця і продавця. Це збільшує вартість транзакцій, але також ускладнює їх своєчасне виявлення правоохоронними органами, додав він.

За словами фінансистів, російські імпортери та експортери також укладають більше угод у рублях через труднощі з обміном валюти на долари та євро. Однак обмежена конвертованість рубля не дає змоги російським банкам і контрагентам компенсувати втрачений обсяг торгівлі в доларах та інших західних валютах, каже високопоставлений російський інвестор.

"Навіть найбільш доброзичливі юрисдикції, такі як Киргизстан, уразливі. І ви все одно не зможете вивести туди стільки, тому що капітал цих банків дуже малий", - сказав інвестор.

Санкції проти РФ

Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія готова оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу російського скрапленого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням запровадити обмеження на три майбутні російські проєкти з видобутку СПГ. Ці заходи стануть частиною 14-го пакета санкцій Брюсселя.

Також США 1 травня оголосили проти Росії новий пакет санкцій, які стосуються понад 280 суб'єктів. Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї.

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