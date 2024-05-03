Через санкції російські розробники ПЗ і технологічні компанії ризикують втратити доступ до бібліотек відкритого коду.

Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти найбільших російських IT-компанії. Нові санкції покликані перекрити російським компаніям доступ до бібліотек відкритого коду і передбачають низку інших обмежень.

Правовласники відкритого коду будуть змушені припинити техобслуговування та оновлення open-source для компаній під санкціями, повідомляють "Ведомости". Крім проблем із бібліотеками відкритого коду IT-галузь Росії не зможе комерційно взаємодіяти з організаціями зі США та інших країн.

Зі свого боку це спричинить складнощі в продажу продуктів за кордон. Також виникнуть проблеми з обслуговуванням зарубіжних банківських рахунків, оскільки будь-які, навіть китайські, банки дуже чутливі до ризику вторинних санкцій за роботу з підсанкційними російськими компаніями, кажуть експерти.

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Зазначається, що 1 травня Мінфін США поповнив "чорний список" найбільшими російськими розробниками ПЗ і технологічними компаніями. Під обмеження потрапили ГК "Астра", "Ланіт", частина групи компанія IBS ("IBS экспертиза", "IBS софт", "IBS ИТ услуги", "IBS инфинисофт"), "Сисофт девелопмент", "Скала-Р", "Протей СТ" и др.

А в березні 2024 року стало відомо, що Microsoft і Amazon призупинили доступ до хмарних сервісів у РФ. Також передбачено функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів.

Водночас в авторизованих сервісних центрах Apple в РФ закінчилися оригінальні запчастини для техніки, що випускається компанією. На цьому тлі вже припинено обслуговування деяких моделей iPhone і макбуків.

Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після 24 лютого і відхід з російського ринку. При цьому, є відомості, що компанія досі частково присутня на ринку. Приміром, новенькі iPhone 15 на старті можна було вільно купити в РФ навіть всупереч санкціям.

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