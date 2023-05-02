Він нагадав, що Німеччина проти використання своєї зброї для ударів по території РФ.

Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard приблизно з серпня.

Виробництво боєприпасів налагоджується, проте цей процес займе деякий час, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц в ході діалогу з громадянами в Бендорфі поблизу Кобленца, пише Bild. Водночас він підкреслив, що Україна не повинна обстрілювати територію Росії зброєю, поставленою Німеччиною.

"Інші західні держави, які постачають Україні зброю проти нападу Росії, також розробили ці правила. При всій необхідній допомозі потрібно зробити все, щоб не допустити війни між Росією і НАТО", - сказав він.

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Gepard на озброєнні української армії

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Берлін заявив, що з початку повномасштабної війни Німеччина поставила в Україну 30 САУ Gepard.

Посольство Німеччини в Україні зазначало, що німецькі установки виявилися ефективними проти іранських БПЛА "Шахед-136".

На початку січня німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін бере участь у переговорах про передачу Україні додаткових установок Gepard.

Цієї весни Шольц анонсував передачу укранській армії додаткових Gepard і системи ППО IRIS-T.

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