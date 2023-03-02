ЗРК IRIS-T скоро буде в Україні / фото Diehl Defence

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України поставками зброї. Найближчим часом наша країна отримає військове "посилення" від ФРН.

Під час виступу в Бундестазі він заявив, що в найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє видання Spiegel.

Шольц також звернувся до критиків поставок озброєння. "Запевняю вас, що уряд, яким я керую, ніколи не ухвалює рішення про постачання зброї легковажно", — сказав він. 

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Gepard і IRIS-T для України

У листопаді 2022 року повідомлялося, що Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard.  Це озброєння стало ефективною зброєю проти іранських дронів-камікадзе. У тому ж місяці Олаф Шольц пообіцяв передати нашій країні додаткові установки Gepard.

САУ Gepard - характеристики

  • Вага: 47,5 тонни
  • Потужність двигуна: 819 к. с.
  • Максимальна швидкість: 65 км / год
  • Екіпаж: 3 людини
  • Озброєння: 2х35-мм автоматичні гармати.
  • Загальний темп стрільби: 1100 пострілів на хвилину

Раніше в Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T.

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і БПЛА.

Характеристики ЗРК IRIS-t SLM

  • Виявлення цілей на дальності до 250 км
  • Знищення цілей на відстані до 40 км
  • Знищення цілей на висоті до 20 км

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