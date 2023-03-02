Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України поставками зброї. Найближчим часом наша країна отримає військове "посилення" від ФРН.
Під час виступу в Бундестазі він заявив, що в найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє видання Spiegel.
Шольц також звернувся до критиків поставок озброєння. "Запевняю вас, що уряд, яким я керую, ніколи не ухвалює рішення про постачання зброї легковажно", — сказав він.
Gepard і IRIS-T для України
У листопаді 2022 року повідомлялося, що Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard. Це озброєння стало ефективною зброєю проти іранських дронів-камікадзе. У тому ж місяці Олаф Шольц пообіцяв передати нашій країні додаткові установки Gepard.
САУ Gepard - характеристики
- Вага: 47,5 тонни
- Потужність двигуна: 819 к. с.
- Максимальна швидкість: 65 км / год
- Екіпаж: 3 людини
- Озброєння: 2х35-мм автоматичні гармати.
- Загальний темп стрільби: 1100 пострілів на хвилину
Раніше в Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T.
IRIS-T - зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і БПЛА.
Характеристики ЗРК IRIS-t SLM
- Виявлення цілей на дальності до 250 км
- Знищення цілей на відстані до 40 км
- Знищення цілей на висоті до 20 км