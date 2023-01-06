Раніше Німеччина передала Україні 30 Gepard.

Німеччина веде переговори з приводу передачі Україні зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Як повідомляє SPIEGEL, переговори ведуться з двома країнами, на балансі яких є Gepard і боєприпаси для них.

Раніше Німеччина передала Україні 30 установок Gepard, які виявилися ефективними для боротьби з російськими дронами, в тому числі – дронами-камікадзе іранського виробництва.

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Крім того, стало відомо, що бойові машини піхоти Marder, про плани передати які федеральний уряд Німеччини повідомляв напередодні, надійдуть в першому кварталі 2023 року. Представник із зовнішньої політики парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід в ефірі радіо rbb24 уточнив, що йдеться про 40 бойових машин піхоти, "без яких Бундесвер зможе обійтися".

Нагадаємо, оголошення про передачу Німеччиною БМП Marder було зроблено після телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца 5 січня. Відповідно до домовленості лідерів, США передасть Україні бойові броньовані машини M2 Bradley (за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 таких машин). Крім цього, країни домовились про передачу другої зенітно-ракетної батареї Patriot.

Gepard для України

Як стало відомо в середині листопада, з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Як зазначали в посольстві Німеччини в Україні, Gepard став ефективною зброєю проти іранських дронів-камікадзе, які використовує Росія. У ЗСУ також показували ефективну роботу Gepard по російській ракеті.

Наприкінці листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні додаткові установки Gepard.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard - характеристики

Gepard, розробка якої почалася в 1960-х, довгий час була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів і Бельгії. На початку століття від них почали відмовлятися.

Gepard оснащена двома 35-міліметровими гарматами і двома радарами — пошуковим і для стеження з дальністю дії 15 км.

Установка вражає наземні цілі на дистанції 2 км, а повітряні — 5,5 км, з темпом вогню у 550 пострілів з кожної гармати на хвилину.

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