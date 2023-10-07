Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Наразі серед поранених в результаті бойових дій в Ізраїлі немає громадян України. Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українське посольство перебуває на постійному контакті із ізраїльською владою та основними лікарнями. Відтак, дипломати тримають ситуацію під контролем.

"Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій", - зазначив він.

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Ніколенко також опублікував рекомендації для українців в Ізраїлі. Зокрема, громадян України закликають утриматися від відвідування центральних та південних районів країни, зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

Нагадується, що у випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Відтак, у МЗС закликають уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватися інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги у МЗС рекомендують невідкладно скористатися бомбосховищами.

У разі ж потрапляння у надзвичайні ситуації українці можуть звернутися на гарячі лінії посольства України в Ізраїлі (+ 972 546 676 782) та української дипустанови у м. Рамалла (+ 972 59 823 93 99).

Крім того, у МЗС заявили, що Україна рішуче засуджує терористичні атаки проти Ізраїлю, включно з ракетними обстрілами цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві.

"Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ", - йдеться у повідомленні міністерства у соцмережі Х.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, бойовики Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Згодом вони проникли на територію країни, захопивши частину територій.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву, а згодом оголосив, що ХАМАС розпочав війну.

Своєю чергою, ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа у відповідь на атаку на свої території.

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