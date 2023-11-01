Ізраїль досі не надав власну версію кількості жертв в секторі Гази.

Представники ХАМАС стверджують, що з моменту загострення конфлікту з початку жовтня в Газі було вбито понад 8000 людей, більше половини з яких – жінки та діти.

Ізраїльські офіційні особи своєю чергою стверджують, що на ці дані покладатися не можна, оскільки органи міністерства охорони здоров'я, що веде облік, контролює ХАМАС. Бригадний генерал Еял Грінбаум, начальник штабу військово-повітряних сил Ізраїлю в інтерв’ю The Times зазначив, що Ізраїль досі не надав власну версію кількості загиблих цивільних осіб, оскільки це складно зробити у воєнний час.

"Оцінка втрат ізраїльською стороною вимагає часу. Я не я знаю цифри, але я знаю, що є багато жертв", – сказав він. Грінбаум не відповів, чи можуть бути ці дані, озвучені ХАМАС, перебільшеними.

Відео дня

Бригадний генерал Еял Грінбаум звинуватив ХАМАС у втратах серед цивільного населення, заявивши, що угруповання робить цивільних частиною своєї військової машини.

"Це не кампанія, зараз в Ізраїлі йде війна. Ми наполягаємо на збереженні процесу вибору [воєнних] цілей. Це наші цінності. На жаль, є багато постраждалих. Ми намагаємося уникнути цих жертв. Але ХАМАС використовує цивільних осіб як частину цієї війни. Незважаючи на це, ми намагаємося уникнути жертв серед цивільного населення, але, на жаль, іноді на цій війні це трапляється", – зазначив він.

Евакуація з сектора Гази - це треба знати

7 жовтня палестинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованого удару по Ізраїлю. Бойовики вторглися на територію Ізраїлю та взяли в заручники понад 200 осіб.

Після зачищення території від бойовиків Ізраїль посилив удари по контрольованому угрупованням сектору Гази та розпочав підготовку до наземної операції, оголосивши своєю військовою метою повну ліквідацію ХАМАС.

Органи охорони здоров'я контрольованої палестинським терористичним угрупованням Гази стверджують, що понад 8000 палестинців загинули після того, як Ізраїль посилив авіаудари. МЗС України підтвердило загибель в Ізраїлі 21 українця та повідомило про чотири загиблих, серед яких троє дітей, а також шість поранених в секторі Гази.

Ізраїль попередив мешканців Гази про необхідність залишити північ сектора. Водночас з евакуацією населення виникли проблеми. 1 листопада стало відомо, що бойовики ХАМАС можуть нарешті дозволити деяким іноземцям та особам з подвійним громадянством покинути сектор Гази та виїхати на територію Єгипту. Відомо, що Міністерство закордонних справ України розпочинає підготовчий процес з евакуації понад 350 українців з сектора Гази через територію Єгипту.

Вас також можуть зацікавити новини: