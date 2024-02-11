Він вважає, що США не повинні нікому давати гроші під чесне слово - лише як позику.

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватися у борг, а не надаватися просто так.

Про це написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social. Політик акцентував, що Америка не має нікому давати гроші під чесне слово - лише як позику.

"Ніякі гроші у формі іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів", - вказав він.

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Трамп зазначив, що гроші можна позичати на надзвичайно вигідних умовах: без відсотків і на необмежений термін. Крім того, такий борг повинен бути обумовлений з боку США, інакше, країна поводить себе як "дурень".

"Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-яких "обумовлень". Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!", - підсумував він.

Фінансова допомога США Україні

Ввечері п’ятниці, 9 лютого, Сенат США проголосував за розгляд пакета фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму 95,3 мільярда доларів. Тепер законопроект буде ближчим до проходження верхньої палати.

Законопроект передбачає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

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