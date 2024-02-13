Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні. Як пише The Wall Street Journal, це рішення було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори.

Зазначається, що після ухвалення законопроекту його передадуть до Палати представників, де його чекає невизначена доля через більшу владу скептиків щодо України та вплив Дональда Трампа, який виступав проти збільшення допомоги. Деякі законодавці вимагають жорстких заходів на кордоні США як умову будь-якої допомоги, повторюючи вимоги минулого року. Спікер Майк Джонсон розкритикував законопроект Сенату про допомогу через відсутність положень про кордон, але залишив свої варіанти відкритими.

Прихильники сенатського законопроекту стверджували, що США ризикують власною безпекою та поточним глобальним порядком, якщо замкнуться в собі та ігноруватимуть зростання авторитарних сил у всьому світі.

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Деякі противники республіканців назвали безглуздям продовження допомоги військовим діям, стверджуючи, що Америка не має ресурсів, щоб продовжувати підтримувати Київ, або що президент Росії Володимир Путін все одно переможе. Інші опоненти Республіканської партії наполягали на тому, що США повинні краще захистити свій власний кордон, перш ніж надавати більше допомоги за кордоном.

Водночас багато республіканців у Палаті представників очікують, що спікер Майк Джонсон, союзник Трампа, відновить спробу пов’язати безпеку кордону з пакетом фінансування.

"Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке так зване додаткове законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні", — сказав спікер Джонсон у заяві в понеділок. Він сказав, що Палаті представників "доведеться продовжувати працювати за власним бажанням над цими важливими питаннями".

Допомога Україні від США

У четвер, 8 лютого, Сенат США почав розгляд нового законопроекту про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Очікується, що цього тижня своє остаточне слово скаже верхня палата парламенту – Сенат, де домінують демократи.

Але після цього свою згоду на відправку зброї має дати ще й нижня палата – Палата представників, де панують республіканці. Раніше саме ця палата Конгресу не могла ухвалити закон про допомогу Україні, через що його розгляд почали за трохи нестандартною схемою – із Сенату.

Як зазначали ЗМІ, в Республіканській партії США бояться, що ухвалення законопроекту про військову допомогу Україні зв’яже руки Дональду Трампу в разі його обрання президентом, а в гіршому випадку може призвести до його імпічменту.

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