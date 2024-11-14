Сенатори вважають, що існує певний шанс на ухвалення нового пакета допомоги для України.

Існує шанс того, що Конгрес США може ухвалити додаткове фінансування для України до моменту інавгурації Дональда Трампа, вважає член сенатського комітету з міжнародних відносин Тім Кейн. За його словами, адміністрація Трампа після приходу до влади виступатиме проти збільшення підтримки України.

У матеріалі The Hill повідомляється, що "будь-який пакет, схвалений Сенатом, найімовірніше, зіткнеться із серйозною перешкодою на шляху до ухвалення" в Палаті представників, яку контролює Республіканська партія, проте "шанс" є.

"Шанс, шанс, шанс - я не кажу про ймовірність, але я кажу про шанс", - наголосив він. За його словами, йдеться саме про шанс у Сенаті, тоді як у Палаті представників ситуація складніша. І ймовірним шляхом до збільшення фінансування України є законопроєкт "Про асигнування".

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"Президент Трамп каже, що збирається розв'язати цю проблему - у нього є звичка робити те, що він говорить. І зараз, я думаю, важливо, щоб усі дали йому простір для цього", - наголосив майбутній голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш щодо війни в Україні.

А сенатор Марко Рубіо, якого "офіційно" висунули на посаду держсекретаря Трампа, припускає, що фінансова допомога Україні - це не "нагальне завдання".

ЗМІ пише, що адміністрація Байдена, зі свого боку, до 20 січня 2025 року може виділити Україні 6 мільярдів доларів.

Інші новини про допомогу Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція виділить щонайменше 6,9 млрд доларів на військову підтримку України.

Крім того, Блінкен зробив заяву про допомогу Україні. За його словами, адміністрація продовжить підтримувати Україну, щоб вона змогла або ефективно боротися у 2025 році, або вести переговори з Росією "з позиції сили".

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