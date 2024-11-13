Також Швеція виділила майже 100 мільйонів доларів на підготовку України до зими.

Швеція виділить щонайменше 6,9 мільярда доларів на військову підтримку Україні з 2024 по 2026 рік. Про це розповіла держсекретар з питань розвитку міжнародного співробітництва країни Діана Янсе на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, пише Новини.LIVE.

Крім військової підтримки, Швеція виділила майже 100 мільйонів доларів на підготовку України до зими, зазначила Янсе під час виступу. Ця сума має допомогти покрити деякі потреби нашої країни в зимовий період, включно з відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, що Швеція активно допомагає Україні. Навесні країна анонсувала поставку двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, а в жовтні вона заявила про посилення підтримки Києва.

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Крім того, у вересні Швеція оголосила про намір передати Україні 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки. Його загальна сума становить 4,6 мільярда шведських крон (443 мільйони доларів).

Військова підтримка України - останні новини

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що адміністрація президента Джо Байдена посилить свою підтримку України впродовж кількох місяців до повернення Дональда Трампа в Білий дім. Він зазначив, що Штати підтримуватимуть нашу країну, щоб вона змогла або ефективно боротися у 2025 році, або вести переговори з РФ "з позиції сили".

Крім того, Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився, що гроші підуть на соціальні та гуманітарні витрати держбюджету.

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