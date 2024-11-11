Біткоїн встановив новий рекорд на тлі успіхів Трампа в 'захопленні' Конгресу США

Зазначається, що криптовалютна індустрія витратила понад 119 мільйонів доларів на підтримку своїх кандидатів у Конгрес.

Біткойн встановлює нові рекорди вартості після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Криптовалюта переступила позначку в 82 тисячі доларів.

Станом на 13:10 11 листопада на платформі Binance біткойн торгувався по 82 031 долару за монету.

Видання The Telgraph пише, що біткоїн злетів до рекордної позначки на тлі очікувань бурхливого зростання криптовалют після обрання Трампа.

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Найпопулярніша криптовалюта у світі зросла більш ніж удвічі з мінімуму на початку року в 38 505 доларів, після того, як Трамп підтримав цифрові активи під час своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити США "криптостолицею планети" і накопичити національний запас біткоїна.

Криптовалютна індустрія витратила понад 119 мільйонів доларів на підтримку кандидатів у Конгрес, які підтримують криптовалюти, і загалом досягла успіху.

В Огайо їм вдалося змістити одного з головних супротивників криптоіндустрії в Конгресі - голову банківського комітету Сенату Шеррода Брауна, а в Мічигані, Західній Вірджинії, Індіані, Алабамі та Північній Кароліні перемогли прокриптокандидати як від Демократичної, так і від Республіканської партій.

Ле Ші, керуючий директор Auros у Гонконзі, сказав:

Оскільки пил від перемоги Трампа все ще осідає, це було лише питання часу, коли станеться якийсь зліт, з огляду на те, що Трамп виступає за криптовалюти, і саме це ми зараз і спостерігаємо.

Курс біткоїна - останні новини

Наприкінці жовтня вартість біткоїна стрімко пішла в гору, піднявшись до понад 73 тисячі доларів. Причиною цього називали лідерство Трампа в деяких експертних прогнозах.

Вартість криптовалюти в ніч на 6 листопада оновила історичний максимум, подолавши позначку в 75 тисяч доларів.

10 листопада вперше в історії ціна біткоїна перевищила позначку 80 000 доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

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