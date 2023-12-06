Він підкреслив, що відмова від надання допомоги Україні суперечить інтересам США.

Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливе припинення військової допомоги Україні, пише The New York Times.

Президент США назвав перспективу припинення військової допомоги Україні "просто неправильною".

"Нездатність підтримати Україну-це просто безумство. Це суперечить інтересам США", - сказав Байден.

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Він висловив упевненість, що США продовжать надавати допомогу Україні.

"Ми це зробимо", - підсумував американський президент.

Голосування в Конгресі США про допомогу Україні - що відомо

Раніше в Білому домі попередили, що без прийняття законопроекту про допомогу у США незабаром закінчаться гроші на Україну.

Це турбує українське керівництво, зокрема, глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Міністр фінансів США Джанет Йеллен також відзначала, що США будуть відповідальні за поразку України, якщо не нададуть їй допомоги.

Водночас республіканці виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Зокрема, Спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських депутатів, попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.

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