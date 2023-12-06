Вона зазначила, що важливо, щоб американський Миколай допоміг до Різдва зробити для ЗСУ подарунок.

Сьогодні, ймовірно, буде негативне голосування по пакету, де йдеться про допомогу Україні, оскільки залишилось не узгодженим внутрішнє питання між двома партіями Сенату щодо внутрішнього кордону США.

Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що важливо, щоб американський Миколай допоміг до Різдва зробити для ЗСУ подарунок – зброю, кошти, санкції – все це потрібно для того, щоб підтримати їх героїчну боротьбу.

За її словами, вчора в США працювала українська делегація, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєровим, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відбулися зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, а також з головами комітетів. "Звичайно, ми рухаємося в правильному напрямку. Тут є підстави для стриманого оптимізму. Але ми ще не там, де хотіли б бути", - зазначила Маркарова в контексті отримання допомоги для України від США.

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При цьому вона нагадала, що допомога, яку очікує Україна буде суттєва, як збройна, так і пряма бюджетна і гуманітарна. Вона нагадала, що до запропонованого пакету допомоги Україні та Ізраїлю було додано ще питання щодо південного кордону США, яке стосується внутрішньої політики країни. "Це стало темою ( йдеться про кордон- УНІАН), яка найбільш гаряче обговорюється", – наголосила посол.

За її словами, на сьогодні питання виділення зброї Україні вже не дискутується, об’єми допомоги не тільки не зменшені, але й деякі з них збільшені по певних позиціях. Але немає узгодженності по внутрішньому питанню.

"Це не зрада. Ми дуже сподіваємось, що політики двої партій знайдуть рішення спільне по кордону. Навіть якщо не знайдеться рішення в законопроекті, який сьогодні, а він скоріш за все не буде підтриманий, то це технічна непідтримка і вона не стосується України", - додала Маркарова.

При цьому посол наголосила, що для України дуже важливо, щоб рішення було ухвалено до Різдва, тобто до 25 грудня

Допомога США: новини

Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливе припинення військової допомоги Україні. The New York Times пише, що нездатність підтримати Україну - "це просто безумство" і це суперечить інтересам США. Він висловив упевненість, що США продовжать надавати допомогу Україні.

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