Вони вимагають, щоб штат посольства США в Москві розширили.

Двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів з США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

Про це пише Reuters.

За їх словами, зараз в Росії знаходиться близько 100 американських дипломатів, а в США - 400 російських.

"Така диспропорція в дипломатичному представництві неприйнятна. Відповідно, Росія повинна видати достатньо віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, що працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах", - написали сенатори в листі Байдену.

Читайте такожУ Білорусі понад 100 людей затримали за коментарі про загибель КДБістаВони заявили, що в іншому випадку Байден повинен почати висилку 300 російських дипломатів.

Відзначається, що в серпні Росія заборонила посольству США в Москві наймати росіян, за винятком охорони, змусивши місію звільнити 182 співробітники і десятки підрядників.

Раніше представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон продовжує виступати проти газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Людмила Жерновська