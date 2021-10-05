Нед Прайс назвав газопровід геополітичним проектом РФ.

Вашингтон продовжує виступати проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив під час брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Журналіст запитав у Прайса, чи варто очікувати реакції від Держдепу на те, що першу нитку газопроводу почали заповнювати газом. Він сказав, що прокоментувати це поки не може.

"Наша політика, яку ми дуже ясно позначили, в тому числі в контексті спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього трубопроводу. Ми як і раніше вважаємо, що це геополітичний проект Російської Федерації", - сказав Прайс.

Нагадаємо, що 4 жовтня компанія-оператор "Північного потоку-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Північний потік-2

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Людмила Жерновська