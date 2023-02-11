Белград занадто сильно залежний від країн Європи.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белгард невдовзі повинен буде ввести санкції проти Кремля:

"Сербії доведеться запровадити санкції проти Росії через сильний тиск Заходу. Момент, коли Белград буде змушений зробити це, незабаром настане", - сказав очільник держави в інтерв’ю Prva.

Однак Вучич сподівається, що зможе затягнути процес введення санкцій проти країни-агресора:

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"Дайте мені потягти стільки часу, скільки можливо. Я знатиму, коли настане відповідний момент, і я нічого не приховуватиму від людей. Цей момент вже давно наближається, боюся, що щодо цього питання стоїть не про місяці", - повідомив Вучич.

Президент заявив, що Белград має велику кількість інвестицій із Заходу, тому вони повинні слідувати тенденціям європейського шляху. Однак спрогнозував наближення хаосу щодо єдності обох сторін конфлікту.

"Зараз невідомо, хто перемагає в Україні, чи є повна єдність на Заході і майже одностайна єдність у Росії, чого не було на початку... Тож наближається повний хаос, і в такому положенні Сербія буде буквально між молотом і ковадлом.

Тому ми повинні знати, що у нас найбільша частина інвестицій із Заходу, ми знаходимося на європейському шляху, ми повинні дбати про фінансові, економічні інтереси та інтереси наших дітей", - додав Вучич.

Сербія та війна Росії проти України

19 січня стало відомо, що Белград передав енергетичний пакет допомоги Києву.

Перед тим Вучич заявив, що війна в Україні погіршила відносини РФ та Сербії.

Окрім цього президент Сербії обурювався щодо вербування його співвітчизників до лав ПВК "Вагнер".

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