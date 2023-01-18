Сербський президент поскаржився, що багато місяців не говорив з Путіним.

Відносини Росії та Сербії переживають складний період через російське вторгнення в Україну. Про це розповів президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю американському виданню Bloomberg.

У спілкуванні з журналістами сербський лідер зазначив, що офіційний Белград не підтримує Москву в її війні проти України. За словами Вучича, в минулі роки він багато разів розмовляв з Володимиром Путіним і навіть брав уроки російської мови, щоб говорити з ним без перекладача. Але зараз ситуація змінилася, і лідери двох країн не говорили вже "багато місяців".

"Ми з самого початку говорили, що не в силах і не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Так і залишиться", - заявив Вучич.

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Видання зазначає, що Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, через що зіткнулася з тиском США і Європейського Союзу.

"Ми перебували під санкціями майже десять років, насправді вісім років, і ми не віримо, що це рішення", — сказав Вучич.

Водночас про повну підтримку дій Москви з боку Белграда говорити також не доводиться.

"Ми не завжди радіємо деяким їх позиціям. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення або більшість рішень, які виходять з Кремля," – говорить Вучич.

Також сербський президент запевнив, що не має наміру дозволяти російській "групі Вагнера" вербувати сербів на війну проти України.

Війна в Україні - позиція Сербії

Оскільки Сербія не є членом ЄС, вона не могла заблокувати загальноєвропейські санкції проти Росії. Але і сама до них приєднуватися не стала. Тим не менш, Сербія заборонила польоти російським літакам у своєму повітряному просторі.

Також на тлі газової кризи в Європі, спровокованої Кремлем, Белград заявив про наміри знизити свою залежність від російського палива. Щоправда, після обіцянки великих знижок Сербія заявила, що наразі повністю відмовлятися від російського газу не буде.

Сербія не визнала російські псевдореферендуми, проведені на окупованих територіях України.

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