Белград надає Києву обладнання в дар.

Сербія надасть Україні гуманітарну допомогу. Йдеться про обладнання для підтримки української енергосистеми.

За інформацією видання Nova, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду країни в четвер, 19 січня. При цьому в сербському Міненерго повідомили, що обладнання надається в дар, але інших деталей про пакет допомоги не повідомили.

Варто відзначити, що раніше Сербія передала Україні два автомобілі швидкої допомоги.

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Позиція Сербії щодо війни в Україні - що відомо

Сербський уряд вважає Російську Федерацію союзницею. У зв'язку з цим Белград відмовився вводити санкції щодо Росії через повномасштабну війну в Україні.

Крім того, Сербія не допомагала Україні зброєю для боротьби з російськими окупантами. Водночас сербський уряд не визнаво російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

18 січня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що відносини Москви та Беграда переживають складний період через російське вторгнення в Україну. Він зазначив, що лідери двох країн не говорили вже "багато місяців".

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