За словами президента Вучича, країни БРІКС не критикують Сербію, на відміну від ЄС.

Сербія може відмовитися від своїх прагнень вступити до Європейського союзу і замість цього може стати членом блоку БРІКС, який останнім часом активно розширюється. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, якого цитує The Times.

Видання зазначає, що Белград давно балансує між Сходом і Заходом, але війна в Україні змушує світ обирати котрусь зі сторін, і у випадку Сербії терези все більше схиляються в бік Кремля, йдеться у публікації.

Цього тижня віце-прем’єр-міністр сербського уряду Александар Вулін відвідав саміт БРІКС у Казані разом із міністрами оборони та економіки Сербії. Під час саміту він зустрівся з лідерами Китаю, Білорусі, Венесуели та Єгипту та заявив у коментарі російським ЗМІ, що сподівається на приєднання Белграда до цього блоку.

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Свідченням розвороту Белграда в бік Москви може бути зміна політики країни стосовно російських емігрантів, які проживають в Сербії. За словами російського опозиціонера Петра Нікітіна, який теж знайшов притулок в цій країні, останнім часом громадян Росії, які висловлюють антивоєнні або антипутінські погляди, висилають із Сербії.

Президент Александар Вучич заявив, що серед сербського населення зростає підтримка ідеї приєднання до БРІКС, оскільки країни-учасниці цього блоку "шантажують нас менше", ніж ЄС. За його словами, зараз до БРІКС і ЄС хоче рівна кількість сербів – по 42%.

"Коли через два з половиною роки люди будуть голосувати за нового президента, це стане однією з ключових тем. Хто знає, можливо, це навіть стане точкою для референдуму", – сказав Вучич.

Розширення БРІКС: останні новини

Як писав УНІАН, міждержавне об’єднання БРІКС, до якого початково входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, на початку цього року розширилося за рахунок Ірану, ОАЕ, Ефіопії та Єгипту. Пізніше свої заявки на вступ подали ще низка країн. Зокрема відомо, що приєднатися до блоку хочуть Куба, Азербайджан, Туреччина, Малайзія та Шрі-Ланка.

Сьогодні також стало відомо, що свою заявку на вступ до БРІКС подає четверта найбільша країна світу – Індонезія. Вона має понад 280 мільйонів населення, тобто навіть більше, ніж в Росії.

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