Населення Індонезії зараз складає понад 280 мільйонів людей. Більше тільки в Китаї, Індії та США.

Індонезія висловила бажання приєднатися до групи БРІКС. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної і активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", — сказав Сугіоно, новопризначений міністр закордонних справ, який, як і багато індонезійців, має лише одне ім’я без прізвища.

Як пише Reuters, досі Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, проводила позаблокову зовнішню політику. Президент Прабово Субіанто, який вступив на посаду в неділю, неодноразово наголошував, що буде дружити з усіма країнами, будь то Китай чи Сполучені Штати, і що Індонезія не приєднається до жодного військового блоку.

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Сугіоно додав, що членство БРІКС відповідає основним урядовим програмам Індонезії, "особливо щодо продовольчої та енергетичної безпеки, викорінення бідності та розвитку людських ресурсів". Він додав, що Індонезія розглядає групу як "транспортний засіб" для просування інтересів Глобального Півдня.

Розширення БРІКС: останні новини

Як писав УНІАН, початково до БРІКС входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, але в січні цього року до них приєдналися Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет. Пізніше свої заявки на вступ подали також Куба, Азербайджан, Туреччина, Малайзія та Шрі-Ланка.

Також Росія хотіла затягнути в це об'єднання ще й Казахстан, але президент країни Токаєв заявив, що таких планів у нього наразі немає.

Також нещодавно з’явилися чутки, що Індія блокує вступ Туреччини в БРІКС через дружні стосунки Анкари з Пакистаном – ворогом номер один для Індії.

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