У них відбулася "хороша розмова", сказав сербський лідер.

Президент Сербії Олександр Вучич зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Булбоаку (Молдова).

Відповідні знімки Вучич опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Коротка і хороша розмова з Президентом Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем", - написав сербський лідер.

У березні посол України в Сербії Володимир Толкач в інтерв'ю виданню Nova.rs говорив, що над зустріччю або телефонною розмовою президентів працюють дипломати.

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Позиція Сербії щодо війни

Як відомо, Сербія відмовляється приєднатися до санкцій проти РФ через її вторгнення на територію України.

При цьому сербська влада не визнає російські псевдореферендуми на окупованих територіях, а також голосувала в ООН "за" виключення Росії з Ради з прав людини.

Крім того, президент Вучич обіцяв заарештувати сербів, які підуть воювати на війну в Україні.

У березні видання Politico повідомляло, що країна близька до того, щоб зайняти "західну" сторону і відвернутися від країни-агресора. Навесні 2022 року Вучич говорив, що Сербія буде "боротися за місце в родині європейських народів".

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