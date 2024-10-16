Північна Корея військових не віддаватиме, а продаватиме Росії, тому питання: чи готова РФ платити, зазначив радник голови ОП.

Північна Корея ухвалює рішення без Китаю, в тому числі стосовно надання допомоги Росії для підтримки війни проти України. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання, чи може Північна Корея самостійно ухвалювати рішення без Китаю.

"Північна Корея абсолютно точно ухвалює рішення без Китаю. І Китай це дратує. Бо Китаю навряд чи потрібний цей хаос в індо-тихоокеанському. Більше того, Китай розуміє зараз, що Корея стрімко переходить в проксі до Російської Федерації. І буде приймати відповідні рішення, в тому числі ескалювати все, що відбувається на Корейському півострові, відповідно самостійно", - зауважив Подоляк.

Він звернув увагу, що підписаний між КНДР та РФ стратегічний договір передбачає, що в разі початку війни, інша сторона буде брати безпосередню участь в ній.

"Тобто тепер, Північна Корея, якщо буде мати певні конфлікти з Південною Кореєю, а про це постійно говорять, то Російська Федерація має автоматично доєднатись до цього", - продовжив Подоляк.

За його словами, поведінка Північної Кореї якраз і говорить про те, що Китай не впливає в тому сенсі, про який багато хто думав.

"І сьогодні Китаю, для того, щоб зберегти репутацію, треба піти на більш жорстку позицію по відношенню до Росії і приструнити Північну Корею", - підкреслив Подоляк.

Повертаючись до питання можливої участі живої сили від Північної Кореї на боці Росії у війні проти України він наголосив, що спокійно відносився б до цього:

"Подивимось на кількість, на те, хто це буде. Бо одна справа - це спецназ північнокорейський, інша справа - мобілізована армія. Це трошки різні складові. По-друге, якщо вони будуть переходити в прикордоння, то кого вони будуть там замінювати? Строковиків російських? Так вони не приймають участь у війні. Тобто це не вирішує ті питання, які є сьогодні в ресурсах РФ. У них є наростаюча проблема з точки зору рекрутингових заходів - не вистачає грошей. А Північна Корея не буде просто віддавати людей, щоб вони там десь воювали. Північна Корея продасть певну кількість своїх військових за певну суму. Чи готова буде Росія заплатити цю суму, цю велику купу грошей? І чи будуть вони (корейці) ефективним вкладенням цих грошей".

Участь військових КНДР у війні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому у Міноборони Південної Кореї заявили, що КНДР може направити війська в Україну на підтримку Росії. Також там додали, що нещодавні новини про ліквідацію північнокорейських військових на окупованій території України є, швидше за все, правдивими.

Видання LIGA.net з посиланням на джерело у воєнній розвідці повідомило, що північнокорейці служитимуть, зокрема, у складі і 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ. З них буде укомплетовано "особливий бурятський батальйон".

Водночас військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак зазначає, що армія РФ стикнеться з рядом "викликів" в разі залучення до участі у війні проти Україні північнокорейських військових. За його словами, потрібні будуть перекладачі, командири, які будуть знати, як з ними спілкуватися, а також не обійдеться без представників контррозвідки КНДР, які будуть слідкувати за моральним станом північнокорейських бійців, щоб ті не здалися в полон.

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