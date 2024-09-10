Західні союзники не готові звинуватити Росію в навмисному падінні безпілотника на території країни НАТО.

У НАТО відсутнє розуміння того, чи було падіння російських безпілотників на території Латвії та Румунії навмисною дією.

Ексзаступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі такі дії вважають дуже небезпечними.

"Хоча у нас немає інформації, що вказує на навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - написав він у X.

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Відомо, що у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого НАТО поступово збільшує свою присутність на східному фланзі, зокрема, в Румунії та Латвії.

Російські безпілотники на території країн НАТО

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 7 вересня на сході Латвії впав російський дрон - нашпигований вибухівкою "Шахед". Це, за словами президента країни, не перший випадок на території НАТО.

Крім того, в Румунії теж знайшли уламки російського дрона. Їх відправили на експертизу. Інфраструктура пошкоджена не була, зоною ураження безпілотниками виявилася заболочена місцевість за межами населених пунктів.

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