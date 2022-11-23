Вони не збираються відповідати на цей вчинок.

У Міністерстві закордонних справ Австрії висміяли появу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою країни, яка включає частини Австрії, Словаччини, Румунії, України та Хорватії.

Країна не планує робити дипломатичні кроки щодо Угорщини, оскільки не ставиться до цієї ситуації серйозно, пише Kronen Zeitung з посиланням на МЗС Австрії.

"Швидкий погляд на історичні карти в Міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанії не існує близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій при першій же можливості", - йдеться в заяві Міністерства.

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Водночас член Європейського парламенту від Австрії, депутат з фракції "Зелені" Мішель Реймон заявив, що такий вчинок був "провокаційним і неприйнятним" під час агресивної війни Росії проти України. Він вимагає негайних вибачень від Орбана і посла Угорщини в Австрії Андора Надя.

Скандал з Орбаном: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилися фотографії прем'єра Угорщини, який прийшов на матч чемпіонату світу з футболу у фанатському шарфі з картою "Великої Угорщини".

На карті зображені окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України у складі Угорщини. Угорське королівство панувало на цих землях до Першої світової, але втратило їх після поразки і укладення Тріанонського договору.

У МЗС України викликали угорського посла, а також зажадали офіційних повідомлень від країни. Міністерство закордонних справ Румунії також висловило протест.

Сам Орбан неоднозначно прокоментував інцидент: "Футбол - це не політика. Давайте не бачити того, чого немає. Збірна Угорщини - це збірна всіх угорців, де б вони не жили!".

Нагадаємо, що в травні Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну і мала свої плани на частину території.

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