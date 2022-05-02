За його словами, Путін попередив про це Будапешт.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну.

Про це він сказав в ефірі телемарафону #UAразом.

"Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Більш того, вона була заздалегідь попереджена Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію", - заявив Данілов.

За його словами, в Угорщини були плани на частину території України.

"Вона чомусь вважала, що зможе забрати свою частину території. Цього не буде ніколи. Ну побачимо, які наслідки після цієї війни будуть для цієї країни", - підкреслив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині знову погрожують заблокувати нафтове ембарго щодо РФ.

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