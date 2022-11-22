Орбан вважає, що футбол поза політикою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на скандальну ситуацію, яка виникла через його появу в шарфі з картою країни, яка включала частини Австрії, Словаччини, Румунії, України та Хорватії.

"Футбол - це не політика. Давайте не бачити того, чого немає. Збірна Угорщини - це збірна всіх угорців, де б вони не жили!", - написав він у соцмережі.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

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"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", – заявив Мітуца.

Подробиці скандалу за участю Орбана

Угорський прем'єр прийшов на матч Чемпіонату світу з футболу за участю рідної збірної у фанатському шарфі з картою "Великої Угорщини". Це стало причиною масштабного міжнародного скандалу.

На карті зображено окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України у складі Угорщини. Держава панувала на цих землях до Першої світової війни. Але після поразки і укладення Тріанонсько го договору 4 червня 1920 року Угорське королівство втратило ці території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

До Міністерства закордонних справ України викликали угорського посла. Причиною послужив недавній інцидент за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Наша країна очікує офіційних вибачень.

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