Витівка прем'єр-міністра не сприяє розвитку відносин між двома країнами.

До Міністерства закордонних справ України викликали угорського посла. Причиною послужив недавній інцидент за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Наша країна очікує офіційних вибачень.

Відповідною інформацією поділився речник МЗС України Олег Ніколенко на особистій сторінці на Facebook. Дипломат написав: "Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. У МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведена неприйнятність вчинку Віктора Орбана".

За словами Ніколенка, Україна також очікує офіційних вибачень від Угорщини. Будапешт має спростувати посягання на територіальну цілісність нашої держави. Відповідь на заяву спікера українського МЗС поки не надійшла.

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Подробиці скандалу за участю Орбана

Угорський прем'єр прийшов на матч Чемпіонату світу з футболу за участю рідної збірної у фанатському шарфі з картою "Великої Угорщини". Це стало причиною масштабного міжнародного скандалу.

На карті зображено окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України у складі Угорщини. Держава панувала на цих землях до Першої світової війни. Але після поразки і укладення Тріанонського договору 4 червня 1920 року Угорське Королівство втратило ці території.

У МЗС Румунії вже висловили протест у зв'язку з витівкою Орбана: "Подібний жест знаходиться в очевидному контрасті з атмосферою відкритості і відновленням двостороннього діалогу з нагоди недавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром".

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