Іран проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю в якості помсти за ліквідацію лідера угруповання "Хамас" Ісмаїла Ханії. Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Іравані, якого цитує Iran Observer.
"Відповіддю на вбивство буде фактично більш жорстка спецоперація, спрямована на те, щоб вселити глибокий жаль у злочинця", – заявив представник Ірану в ООН
Як пише Reuters, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль дав підстави для "жорстокого покарання для себе", і обов'язком Тегерана є помститися за смерть лідера ХАМАС, оскільки це сталося в іранській столиці.
Джерела Reuters повідомили, що вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити стратегію у відповідь на смерть Ханії.
Ліквідація Ісмаїла Ханії: що відомо
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