Якою саме буде ця "спецоперація", наразі невідомо.

Іран проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю в якості помсти за ліквідацію лідера угруповання "Хамас" Ісмаїла Ханії. Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Іравані, якого цитує Iran Observer.

"Відповіддю на вбивство буде фактично більш жорстка спецоперація, спрямована на те, щоб вселити глибокий жаль у злочинця", – заявив представник Ірану в ООН

Як пише Reuters, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль дав підстави для "жорстокого покарання для себе", і обов'язком Тегерана є помститися за смерть лідера ХАМАС, оскільки це сталося в іранській столиці.

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Джерела Reuters повідомили, що вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити стратегію у відповідь на смерть Ханії.

Ліквідація Ісмаїла Ханії: що відомо

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