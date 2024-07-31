За словами Блінена, припинення вогню залишається найкращим способом зняти напруженість на Близькому Сході.

Сполучені Штати Америки не знали про вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та не були причетні до нього. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Channel News Asia.

Коментар Блінкена прозвучав під час його дводенного офіційного візиту до Сінгапуру, через кілька годин після того, як було повідомлено, що Ханія - ключова фігура на переговорах про припинення вогню в секторі Газа - був убитий у своїй резиденції в столиці Ірану Тегерані.

"Дуже важко спекулювати, і я навчився за багато років ніколи не спекулювати про вплив однієї події на щось інше. Ми продовжуватимемо домагатися припинення вогню в секторі Газа - УНІАН) стільки, скільки потрібно, щоб досягти цього", - зазначив держсекретар США. Відео дня

Він також наголосив на необхідності покласти край "стражданням палестинців у Газі" та повернути заручників додому, "включно з деякими американцями".

"Одна з речей, на якій ми зосереджені, полягає в тому, щоб переконатися, що конфлікт, який виник у Газі, не поширюється, не переходить на інші місця, не ескалує. ... Найкращий спосіб знизити температуру скрізь і направити нас на кращий шлях — це припинення вогню в Газі", - додав він.

Вбивство Ісмаїла Ханії

Напередодні у столиці Ірану Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Разом із лідером палестинського терористичного угруповання загинув один з його охоронців.

Згодом син Ханії пообіцяв "боротися за свободу". За словами Абдула Салама, його батько "прагнув до єдності всіх палестинських угруповань", і після того, як пережив чотири замахи, "Аллах дарував йому мученицьку смерть, якої він завжди бажав".

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