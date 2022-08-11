Іван Нечаєв побачив шовіністів в Європі і пригрозив наслідками.

У Москві відреагували на пропозицію заборонити видачу шенгенських віз всім громадянам Російської Федерації. Європейським політика пригрозили відповіддю на такі ініціативи.

Про це заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв під час брифінгу.

"Переконані, що спроби на догоду політичній кон'юнктурі відгородитися від Росії новою залізною завісою, зруйнувавши створюваний протягом новітньої історії єдиний гуманітарний простір Європи і ускладнити тисячі міжособистісних зв'язків не зустрінуть підтримки у населення країн ЄС. Їм впору задуматися, чи варто продовжувати надавати підтримку політикам, які роблять шовіністичні заяви, які не можуть не мати наслідків. За такі слова доведеться відповідати", - пригрозив дипломат.

За його словами, спроби позбавити росіян можливості відвідувати ЄС, "демонструють викликане безсилою злістю бажання українського режиму і підтримуючого його русофобського табору в ЄС колективно покарати всіх росіян просто за те, що вони є громадянами країни, яка проводить незалежний зовнішньополітичний курс і твердо відстоює свої національні інтереси".

"Ініціаторів таких ідей не бентежить, що Шенгенський Візовий кодекс не передбачає можливості введення тотальної невибіркової заборони на видачу короткострокових віз, що підтвердила прес-секретар ЄК. Більш того, їх, мабуть, не хвилює і те, що будь-яка дискредитація при видачі віз є грубим порушенням базових праволюдських принципів, закріплених в Хартії ЄС про основні права", - підсумував Нечаєв.

Як раніше повідомляло УНІАН, Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.

Крім того, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам.

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