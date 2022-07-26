Представники російської влади також визнали, що окремі країни вже перестали видавати шенгенські візи громадянам Росії.

Російська влада не виключає можливість заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ. А окремі країни вже прийняли таке рішення.

Заявами на цей рахунок відзначився директор консульського департаменту МЗС Росії Іван Волинкін в інтерв'ю росЗМІ.

"Міністерство уважно фіксує заклики, які доносяться з Європи, припинити видачу шенгенських віз росіянам. Більшість подібних заяв робляться одіозними політиками або громадськими діячами — русофобами, і сприймаємо їх відповідно", — заявив Волинкін.

Керівник визнав, що росіяни вже не можуть отримати шенгенські візи в консульствах окремих країн. У список входять Польща, Литва, Латвія, Чехія та Естонія. Якщо заборона буде введена, то Росія спробує укласти двосторонні угоди з "окремими договороздатними європейськими країнами".

"У разі радикальної деградації консульських зв'язків з іншими країнами-членами Шенгенської угоди не можна виключати навіть сценарії, які здаються зараз неймовірними", — підсумував Волинкін.

Нагадаємо, раніше влада Естонії виступила за тимчасову заборону на видачу віз для росіян. За словами міністра закордонних справ держави Урмаса Рейнсалу, громадяни РФ масово перетинають західний кордон і їдуть відпочивати, поки "в Україні вбивають дітей".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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