Російська влада не виключає можливість заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ. А окремі країни вже прийняли таке рішення.
Заявами на цей рахунок відзначився директор консульського департаменту МЗС Росії Іван Волинкін в інтерв'ю росЗМІ.
"Міністерство уважно фіксує заклики, які доносяться з Європи, припинити видачу шенгенських віз росіянам. Більшість подібних заяв робляться одіозними політиками або громадськими діячами — русофобами, і сприймаємо їх відповідно", — заявив Волинкін.
Керівник визнав, що росіяни вже не можуть отримати шенгенські візи в консульствах окремих країн. У список входять Польща, Литва, Латвія, Чехія та Естонія. Якщо заборона буде введена, то Росія спробує укласти двосторонні угоди з "окремими договороздатними європейськими країнами".
"У разі радикальної деградації консульських зв'язків з іншими країнами-членами Шенгенської угоди не можна виключати навіть сценарії, які здаються зараз неймовірними", — підсумував Волинкін.
Нагадаємо, раніше влада Естонії виступила за тимчасову заборону на видачу віз для росіян. За словами міністра закордонних справ держави Урмаса Рейнсалу, громадяни РФ масово перетинають західний кордон і їдуть відпочивати, поки "в Україні вбивають дітей".
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