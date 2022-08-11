Країни ЄС закликали зупинити видачу віз громадянам РФ і Білорусі.

Сейм Латвії 11 серпня визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. Країни Європейського Союзу закликали негайно зупинити туризм і видачу віз громадянам РФ і Білорусі

Про це повідомляє BB.lv.

Зазначається, що латвійські депутати визнали насильство Росії щодо мирного населення України та інших країн тероризмом.

У зв'язку з цим Латвія закликала країни ЄС збільшити військову, фінансову, гуманітарну і дипломатичну підтримку України, і підтримати ініціативи щодо засудження військових дій РФ і притягнення винних до відповідальності. Також пропонується ізолювати Росію від міжнародних і регіональних організацій.

Крім того, в Латвії закликали ввести рівноцінні санкції проти Білорусі як прихильника військової агресії Москви.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, тому що поведінка рашистів схожа на ІДІЛ.

У свою чергу Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

2 серпня у Латвії схвалили проект резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом.

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