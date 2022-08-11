Але під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей.

Естонія планує не впускати в країну громадян Росії з виданими республікою шенгеськими візами.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, за тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою, пише ERR.

"Це означає, що візи залишаться дійсними. Проте на власників віз буде накладено санкції під час в'їзду до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - пояснив глава МЗС.

Під санкцію не потраплять:

особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей;

особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;

особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС;

особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"Наголошу ще раз - по-перше, це положення набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під виняток, не дозволяється", - додав Рейнсалу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram прокоментував рішення Естонії, наголосивши, що ізоляція та повернення росії в СРСР - це мета цивілізованого Заходу.

"Ізоляція та повернення росії в СРСР - це мета цивілізованого Заходу. Російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах РФ і не поширюватися на демократичний світ", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму та офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії закликала зупинити туризм з Росії до Європи, зазначивши, що "відвідування Європи - це привілей, а не право людини".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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