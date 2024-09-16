Україна підготувала "план перемоги", який тепер мають представити країнам-партнерам.

У вересні президент Володимир Зеленський скористається осінньою сесією Генасамблеї ООН, аби у Нью-Йорку обговорити з лідерами країн-партнерів "план перемоги" та необхідну для його реалізації допомогу. Про це пише українська служба "Голосу Америки".

Зокрема український лідер домагатиметься зняття обмежень на застосування західної зброї для ударів по Росії. Україна уже тривалий час намагається переконати союзників, що такі удари не лише відповідають її праву на самооборону відповідно, але й можуть бути чинником, який змусить Росію припинити війну.

Загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

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Зараз Британія намагається взяти на себе лідерство серед західних партнерів у знятті заборони на застосування західних ракет проти цілей на території Росії. Прем’єр-міністр Кір Стармер після переговорів у Вашингтоні у вересні матиме низку зустрічей з європейськими союзниками, зокрема з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Британські ракети Storm Shadow, що можуть бити на 300 кілометрів, виробляються у співпраці не лише із Францією, але також з Італією та США.

Україна підготувала "план перемоги"

Як писав УНІАН, можливість завдавати ракетних ударів вглиб російської території є важливою частиною "плану перемоги" України. Про це радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко сказав в ефірі телемарафону.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому цей план. Він включає кілька пунктів – чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.

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