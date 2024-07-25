За словами Флоріана Кайна, у нинішнього канцлера Німеччини катастрофічно низький рейтинг.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може повторити долю президента США Джо Байдена, який нещодавно зняв свою кандидатуру з прийдешніх перегонів. Про це пише журналіст Bild Флоріан Кайн.

Він нагадує, що 66-річний Шольц хоче переобратися канцлером Німеччини після федеральних виборів восени 2025 року.

"Але, як і Джо Байден, у нього катастрофічно низький рейтинг навіть серед однопартійців. Лише третина виборців СДПН хотіли б знову бачити його головою уряду. А саму партію канцлера підтримують лише 15% німців. Соціал-демократи можуть змусити Шольца піти і замінити його популярнішою фігурою - наприклад, міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом", - вважає оглядач. Відео дня

Водночас професор політології Міхаель Косс з Університету Лейфана в Люнебурзі не виключає, що впливові сили в СДПН чинять тиск на Шольца, щоб той більше не балотувався.

"Але навіть якби в нас сталося те саме, що у США, все одно це була б зовсім інша політична ситуація. Ми говоримо про зовсім іншу посаду: канцлер не має влади президента, і в нас у Німеччині немає двопартійної системи. Більше того, рівень економічної, політичної та культурної поляризації в США є набагато серйознішим", - сказав експерт.

Останні заяви Шольца щодо війни в Україні

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав причину, чому відмовився знімати обмеження на удари по РФ німецькою зброєю. За його словами, "ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між РФ та НАТО".

Раніше Шольц заявляв, що для Німеччини може бути лише одне місце - поруч з Україною. За словами канцлера ФРН, Росія хоче знищити Україну як суверенну державу.

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