За словами канцлера Німеччини, Росія хоче знищити Україну як суверенну державу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримка України є питанням історичної відповідальності Німеччини. Про це він сказав з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера, пише Spiegel.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинять опір злочинній російській агресивній війні", - наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що наразі триває війна, з "якою російські правителі відверто мають на меті завоювати Україну і знищити її як суверенну країну – через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй". Таким чином він мав на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

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Крім того, Шольц закликав громадян Німеччини бути пильними щодо питання захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", - підкреслив політик.

Замах на Адольфа Гітлера - що відомо

20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом намагалися вбити головного фашиста за допомогою вибухівки та повалити націонал-соціалістичний режим, проте спроба виявилася марною. Тоді Гітлер вижив та продовжував війну ще понад дев'ять місяців.

Німеччина та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, уряд Німеччини планує вдвічі зменшити військову допомогу для України наступного року. Зокрема це пов'язано з тим, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте зростання виявилося повільнішим, ніж цього очікували.

Водночас повідомлялось, що Німеччина дозволила експорт FPV-дронів MAUS. Першими їх отримає український підрозділ "KRAKEN".

"Федеральне міністерство економіки Німеччини надало компанії Donaustahl GmbH ліцензію - за суворих умов - на виробництво і експорт адаптивної блукаючої бойової платформи MAUS, а також систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7", - йдеться у повідомленні компанії.

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