Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.
Про це Шольц розповів в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.
"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав канцлер.Відео дня
Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.
"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба"", – пояснив Шольц.
За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет заходів на суму 65 млрд євро для боротьби з наслідками енергетичної кризи.