Канцлер зазначив, що країна готується до можливого припинення постачання російської нафти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це Шольц розповів в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав канцлер. Відео дня

Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба"", – пояснив Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет заходів на суму 65 млрд євро для боротьби з наслідками енергетичної кризи.

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