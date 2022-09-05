На допомогу від держави можуть розраховувати найбільш вразливі верстви населення, а також енергоємні підприємства.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет заходів на суму 65 млрд євро для боротьби з наслідками енергетичної кризи.

Ці гроші підуть на компенсацію жителям Німеччини різкого зростання цін на електроенергію, повідомляє Бі-бі-сі. Це вже третій пакет допомоги, схвалений урядом.

Переговори всередині правлячої коаліції про прийняття чергового пакету фінансової допомоги тривали 18 годин. В результаті коаліція домовилася про разові виплати найбільш вразливим верствам населення, таким як пенсіонери, пільговики та студенти, а також про податкові пільги для енергоємних підприємств.

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Так, студенти отримають одноразову виплату в розмірі 200 євро, пенсіонери - 300 євро. Планується також збільшення допомоги на дітей: з початку 2023 року на першу і другу дитину буде виплачуватися на 18 євро на місяць більше.

Крім того, уряд встановить свого роду граничну ціну на мінімально необхідний обсяг електроенергії: передбачається, що приватні домогосподарства зможуть отримувати певну кількість електроенергії за зниженою ціною, а за витрату електрики понад норму люди вже повинні будуть платити за новою ціною.

Близько 9 тис. енергоємних підприємств отримають податкові пільги на загальну суму 1,7 млрд євро.

Правляча коаліція також вирішила ввести податок на надприбуток великих енергетичних корпорацій, яку вони отримують через злетілі роздрібні ціни на енергію.

У сумі з останнім пакетом загальні витрати Німеччини на подолання наслідків енергетичної кризи вже становлять майже 100 млрд євро. Для порівняння - на підтримку економіки Німеччини на плаву під час коронавірусної пандемії уряд витратив 300 млдр євро.

Ціни на енергоносії в Європі і світі почали швидко зростати в минулому році, а на початку цього, з вторгненням Росії в Україну, отримали новий поштовх. У відповідь на розв'язану війну Євросоюз різко обмежив поставки російських енергоносіїв, заборонивши імпорт вугілля з Росії, а також сильно обмеживши поставки нафти і газу.

Нагадаємо, Шольц заявив, що більше не вважає Росію надійним партнером у поставках енергоносіїв.

"Росія під керівництвом Путіна стала порушником контрактів і вже давно не виконує зобов'язання за ними. Те, що працювало навіть за часів Холодної війни, більше не діє. Росія більше не є надійним партнером у поставках енергоносіїв", - сказав Шольц

Країнам Євросоюзу зараз доводиться вирішувати одночасно дві проблеми-шукати альтернативних постачальників і джерела енергії і думати, як врятувати населення від космічних рахунків за електроенергію і газ.

Наступного тижня, 9 вересня, міністри енергетики країн ЄС обговорять спільні заходи, які дозволили б спільноті пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Німеччині готуються до таємної націоналізації "дочки" Газпрому. Федеральний уряд нібито вже створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі.

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