Канцлер сподівається, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що запланова на наступний саміт миру щодо України стане великим кроком.

Про це він сказав під час дискусії, організованої Redaktionsnetz Deutschland (RND) у Потсдамі, повідомляє Tagesschau.

"Навіть якщо там поки що не буде обговорюватися основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком. З цього можна було б розвивати далі", – зазначив Шольц. Відео дня

Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", – додав Шольц.

Саміт миру у Швейцарії - деталі

Глобальний саміт миру заплановано на 15-16 червня. Він організований з ініціативи української сторони і відбудеться у Швейцарії. Росію не запросили на Саміт миру. У МЗС України зазначали, що є два способи, якими росіян можна змусити сумлінно діяти - домогтися успіхів на полі бою або створити коаліцію країн, що поділяють одні й ті самі принципи і підходи.

Раніше Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полоненими "всіх на всіх". Він зазначив, що багато хто каже, що обмін "всіх на всіх" можливий лише після завершення війни, але на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на саміті миру.

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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