На тлі посилення мобілізації в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українцям з посвідкою на проживання та офіційним працевлаштуванням у країні нічого загрожує.
Як пише DW, українці з роботою зможуть залишатися у Німеччині. "Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - пояснив канцлер.
У зв'язку з цим Шольц закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися, оскільки у країні досі спостерігається дефіцит на ринку праці.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - підсумував він.
Повернення українців з-за кордону
Як повідомляв УНІАН, в МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку діятиме з 23 квітня до 18 травня, а саме - до набуття чинності закону про посилення мобілізації. З того дня розгляд заяв про консульські послуги відбуватиметься з урахуванням нових вимог відповідно до закону.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що повернення чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну - це питання справедливості.
За словами юристів, країни ЄС, попри заяви окремих правих політиків, не наважаться депортувати українських чоловіків додому.