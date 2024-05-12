Канцлер закликав українців працевлаштовуватися у Німеччині.

На тлі посилення мобілізації в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українцям з посвідкою на проживання та офіційним працевлаштуванням у країні нічого загрожує.

Як пише DW, українці з роботою зможуть залишатися у Німеччині. "Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - пояснив канцлер.

У зв'язку з цим Шольц закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися, оскільки у країні досі спостерігається дефіцит на ринку праці.

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"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - підсумував він.

Повернення українців з-за кордону

Як повідомляв УНІАН, в МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку діятиме з 23 квітня до 18 травня, а саме - до набуття чинності закону про посилення мобілізації. З того дня розгляд заяв про консульські послуги відбуватиметься з урахуванням нових вимог відповідно до закону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що повернення чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну - це питання справедливості.

За словами юристів, країни ЄС, попри заяви окремих правих політиків, не наважаться депортувати українських чоловіків додому.

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