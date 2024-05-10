Про свою участь він заявив у розмові із Зеленським.

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в мережі Х.

За словами глави держави, він провів розмову з патріархом Варфоломієм.

"Привітав його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", - зазначив Зеленський.

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Саміт миру в Швейцарії - деталі

Глобальний саміт миру заплановано на 15-16 червня. Він організований з ініціативи української сторони і відбудеться у Швейцарії.

Раніше Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полоненими "всіх на всіх". Він зазначив, що багато хто каже, що обмін "всіх на всіх" можливий лише після завершення війни, але на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на саміті миру.

Зеленський також детально розповів, які саме питання Україна планує обговорити на саміті: "Це енергетична безпека та ядерна безпека. Далі питання вільного судноплавства – це наша харчова безпека - і неблокування Чорного й Азовського морів. І гуманітарний трек, до якого входить два підпитання – це обмін "всіх на всіх" і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію".

Відомо, що Швейцарія запросила Папу Римського на цей саміт. Запрошення під час зустрічі з главою католицької церкви озвучила президентка країни. Вона зазначила - Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції. Провести її планують у швейцарському Бюргенштоці 15–16 червня. Очікується участь до сотні держав - окрім Росії, яку не запросили. Під питанням поки й участь Китаю, залучити його активно намагаються Київ і союзники.

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