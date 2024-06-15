Шольц про 'умови миру' Путіна: Ці пропозиції несерйозні, G7 їх не обговорювала

Лідери G7 не обговорювали заяви російського диктатора Володимира Путіна про "умови миру в Україні". Вони несерйозні.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters. Він вважає, що умови Путіна спрямовані тільки на те, щоб відвернути увагу від мирного саміту у Швейцарії.
"Усі знають, що ця пропозиція не була серйозною, але мала стосунок до мирної конференції у Швейцарії", - стверджує Шольц.Відео дня
Крім того, представник США на Раді Безпеки ООН Роберт Вуд звинуватив Росію у спробі використати Радбез ООН для відвертання уваги міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.
Путін висунув умови для припинення війни
Напередодні "мирного саміту" у Швейцарії Путін заявив, що у нього є "реальна мирна пропозиція" для України. Вона полягає в тому, що українці повинні повністю вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Також Москва продовжує наполягати на "демілітаризації та денацифікації" України, вимагаючи, щоб країна відмовилася від прагнення до НАТО. Ще одна умова - зняття всіх санкцій з Росії.
Президент Володимир Зеленський назвав слова Путіна ультиматумом, який нічим не відрізняється від його попередніх заяв.