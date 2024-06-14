Зеленський нагадав, що колись Гітлер теж казав, що шматочок Чехословаччини - це його остання претензія до Європи.

Пропозиція щодо припинення вогню від президента Росії Володимира Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському Sky TG24.

За його словами, Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.

"Це ультимативні меседжі, які нічим не відрізняються від меседжів минулого. Він не зупиниться. Тому не варто довіряти цим повідомленням", — сказав український лідер.

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Він наголосив, що у своїй заяві Путін висловив вимогу, аби Україна відмовилася не лише від вже окупованих територій, але й від тих, які залишаються підконтрольними Києву, хоча раніше хотів лише Крим і Донбас. На думку Зеленського, слова Путіна є "новою хвилею російського нацизму".

"Те саме, що зробив Гітлер, коли сказав "дайте мені частину Чехословаччини, і тут все закінчиться". Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи", — нагадав Зеленський.

Путін вимагає від України нових територій

Як писав УНІАН, сьогодні кремлівський правитель заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, Україна повинна вивести свої війська з усієї території цих областей, а також відмовитися від перспективи членства в Північноатлантичному Альянсі.

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