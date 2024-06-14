Путін знає, що Україна не зможе піти на такі умови, вважає експерт.

Кремлівський правитель Путін у своїй "мирній пропозиції" зажадав, щоб Україна відмовилася від території, яку можна порівняти з площею Північної Македонії, Словенії або Ізраїлю.

Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. За його словами, якби Україна погодилася на умови Москви, то віддала б їй територію в 26 тисяч кв. км., на захоплення якої в армії РФ можуть піти десятиліття. Він називає це беззастережною капітуляцією.

"Слова Путіна є скоріше криком відчаю, ніж пропозицією, яку слід сприймати всерйоз. Він знає, що Україна не зможе з цим погодитися, тому що немає жодних підстав припускати, що вона втратить необхідні території в боях найближчими місяцями і роками", - додав Репке. Відео дня

Путін назвав свої умови для припинення війни

Напередодні "мирного саміту" у Швейцарії Путін заявив, що у нього є "реальна мирна пропозиція" для України. Вона полягає в тому, що українці повинні повністю вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Москва продовжує наполягати на "демілітаризації та денацифікації" України, вимагаючи, щоб країна відмовилася від прагнення до НАТО. Ще одна умова - зняття всіх санкцій з Росії.

Президент Володимир Зеленський назвав слова Путіна ультиматумом, який нічим не відрізняється від його попередніх заяв.

Вас також можуть зацікавити новини: