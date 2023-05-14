Сьогодні Зеленський зустрівся з Шольцем у Берліні.

Наразі припинення бойових дій в Україні і початок переговорів з РФ неможливі, оскільки це стало б заморожуванням війни і "диктатом" з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь заморожування війни і диктат з боку Росії", - заявив канцлер.

Шольц зазначив, що Росія здійснила "імперіалістичний, агресивний" напад на Україну, тому мир і безпека всієї Європи зараз знаходяться під загрозою. Канцлер висловив упевненість, що говорити про мир потрібно, але в контексті мирного плану, запропонованого Зеленським.

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"Росія повинна вивести свої війська, тому що без цього взагалі нема про що говорити. Цей меседж я також намагаюся передати в інших країнах світу, коли спілкуюся з іншими лідерами", – заявив Шольц, додавши, що Німеччина буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Візит Зеленського до Берліна

Сьогодні президент України перебуває з офіційним візитом у Німеччині – першим спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього візиту Німеччина приурочила анонс найбільший пакет військової допомоги за весь час.

Примітно, що з Риму, де Зеленський побував з візитом напередодні, українського президента в Берлін доставили VIP-літаком німецької армії в супроводі винищувачів. Так німці прямо показали, наскільки важливий для них цей візит.

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