Німці явно постаралися продемонструвати максимальну повагу і велику значимість візиту українського президента.

Президент України Володимир Зеленський летів з Рима до Берліна на VIP-літаку німецьких ВПС у супроводі німецьких же винищувачів. Про це повідомляє командування "Люфтваффе".

"Для нас велика честь вітати президента України в повітряному просторі Німеччини! [Літак] A319 з Flugbereitschaft (авіазагін у німецьких ВПС, що забезпечує перевезення VIP-персон - УНІАН) забрав Зеленського в Римі в суботу ввечері. 2 винищувачі Eurofighter злетіли з авіабази Лехфельд і благополучно супроводили його до Берліна", – йдеться в повідомленні.

З міркувань безпеки точна програма візиту Зеленського до Берліна поки не оголошується. За неофіційною інформацією, очікується його зустріч з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.

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"Премія Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському і українському народу в грудні, буде вручена в Аахені в неділю вдень", - пише видання Spiegel.

Візит Зеленського до Італії

Вчора президент Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Там глава держави провів ряд важливих зустрічей, за підсумками яких він недвозначно натякнув на важливі домовленості про постачання озброєнь для захисту неба.

Крім того, в Римі український президент зустрівся з Папою Римським Франциском – вперше з початку повномасштабної війни. В ході цієї зустрічі Зеленський попросив Ватикан допомогти з поверненням додому українських дітей, викрадених російськими окупантами.

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